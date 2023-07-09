CASTELVETRANO, MAXI INCENDIO DISTRUGGE 250 AUTO ALL’INTERNO DI UN DEPOSITO

Un maxi incendio si è sviluppato ieri sera all'interno dell'azienda Autodemolizioni Crescente, nei pressi della via Partanna a Castelvetrano.Il fuoco ha distrutto 250 vetture che si trovavano nel depo...

Un maxi incendio si è sviluppato ieri sera all'interno dell'azienda Autodemolizioni Crescente, nei pressi della via Partanna a Castelvetrano.

Il fuoco ha distrutto 250 vetture che si trovavano nel deposito all'aperto su un ampio lotto di terreno.

Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelvetrano, Mazara del Vallo e Salemi e un'autobotte del Comune di Castelvetrano.

Durante le operazioni di spegnimento sono avvenute diverse esplosioni dei serbatoi delle vetture in deposito. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme prima che arrivassero al capannone dove si trovano gli uffici dell'azienda e il deposito dei pezzi di ricambio.

A coordinare le operazioni di spegnimento sul posto è stato il funzionario Giuseppe Risalvato.

