CASTELVETRRANO , TRAGICO SCONTRO FRA UN PULLMAN E UN AUTO, SI AGGRAVA BILANCIO DUE MORTI E DIECI FERITI

Sono due le persone rimaste uccise nell'incidente stradale avvenuto in Sicilia, dove un autobus si è capovolto dopo uno scontro con un'autovettura. Si tratta del conducente 66enne di quest'ultima e di un passeggero 45enne dell'autobus, che stava percorrendo la statale che porta a Castelvetrano.

Il passeggero è morto in ospedale. L'episodio è avvenuto intorno alle 9.10, sulla s.s. 119, quando una Ford Fiesta avrebbe impattato contro il mezzo dell'Autoservizi Salemi, in arrivo da Palermo con a bordo 13 passeggeri.

L'autobus è finito fuori dalla carreggiata e sono in corso gli accertamenti sulle condizioni del resto dei passeggeri. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che stanno eseguendo i rilievi, i carabinieri della stazione di Castelvetrano e della compagnia di Trapani e i vigili del fuoco, che hanno estratto il cadavere dall'autovettura.

"È accaduto tutto all'improvviso - ha spiegato all'AGI il direttore dell'Autoservizi Salemi, Vittorio Alaimo

Nota di Autoservizi Salemi sul tragico incidente

Nella prima mattinata di oggi, sabato 24 ottobre 2020, un bus di linea della nostra compagnia, in servizio tra Palermo e Marsala, è stato coinvolto in un tragico incidente avvenuto sulla strada statale 119, Tra Santa Ninfa e Castelvetrano. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento e ricostruzione da parte delle Forze dell’Ordine: le prime testimonianze raccolte concordano sull’improvvisa invasione di corsia da parte del conducente di una Ford Fiesta, che avrebbe perso il controllo dell’auto andandosi a scontrare con il nostro bus che viaggiava in direzione opposta.

L’autista del bus, nel disperato tentativo di evitare lo scontro, si è spostato verso il margine destro della carreggiata e il mezzo si è ribaltato a causa del dislivello tra la sede stradale ed il terreno. Al momento le vittime accertate sono due: il conducente della Ford Fiesta, che viaggiava da solo, e uno dei passeggeri a bordo del nostro bus.

Altri passeggeri hanno riportato ferite e sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’Ospedale di Castelvetrano. La Direzione aziendale, insieme all’intero staff, esprime profondo rammarico per l’accaduto e porge un sincero cordoglio ai familiari delle due vittime, nella speranza che le condizioni dei passeggeri feriti possano migliorare rapidamente.