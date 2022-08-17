CASTELVOLTURNO: PAPÀ SI TUFFA PER SALVARE I TRE FIGLI MA MUORE CON IL PIÙ PICCOLO

Padre muore per salvare i figli.Ne salva due ma uno muore con lui. Tremenda tragedia del mare a Castelvolturno. I tre fratelli, ghanesi, si tuffano a mare, nonostante le acque siano agitate, e vengono...

Padre muore per salvare i figli.

Ne salva due ma uno muore con lui. Tremenda tragedia del mare a Castelvolturno. I tre fratelli, ghanesi, si tuffano a mare, nonostante le acque siano agitate, e vengono immediatamente risucchiati al largo. Siamo sulla spiaggia libera di Fontana Bleu, a Castel Volturno.

Il papà, un immigrato africano, avverte il pericolo e si lancia in acqua per riportarli a riva. Ma i tre sono rapidamente risucchiati dalla corrente al largo. Immediata parte la solidarietà degli altri bagnanti che cercano di salvarli formando una rete di soccorso.

Dal lido di fianco parte anche una moto d’acqua con bagnini di salvataggio. Arrivano i soccorsi dei poliziotti del locale commissariato della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto, che portano a riva quattro corpi. Il papà e uno dei figli, quello di cinque anni, purtroppo non ce l’ha fatta. Sono annegati.

Il terzo e portato in ospedale in gravi condizioni, mentre il quarto, anche lui trasferito al pronto soccorso, è solo in stato di choc.