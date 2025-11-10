Castiglione di Sicilia, 21enne minaccia di lanciarsi da un ponte: provvidenziale intervento dei Carabinieri
A Castiglione di Sicilia, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Randazzo sono intervenuti in una zona periferica del paese, in seguito alla segnalazione di una situazione di pericolo che vedeva coinvolta una giovane donna di 21 anni, residente nel comune.
All’arrivo dei militari, la donna si era arrampicata sul lato esterno di un guard rail che delimita un ponte, in evidente stato di agitazione psicologica, minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto.
I Carabinieri, mantenendo la calma, sono riusciti a instaurare un dialogo con la giovane, scoprendo che, alla base del gesto, vi sarebbero stati presunti dissidi in ambito domestico che l’avrebbero scossa a tal punto da pensare di togliersi la vita.
I militari dell’Arma, però, l’hanno ascoltata e confortata, fino a quando sono riusciti ad avvicinarsi a lei ed afferrarla, riportandola in sicurezza sulla carreggiata, senza che nessuno riportasse conseguenze fisiche.
La giovane, quindi, è stata affidata alle cure del personale medico del 118.
L'intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato un possibile tragico epilogo, confermando l’importanza del presidio del territorio e dell’attenzione alle situazioni di disagio sociale.