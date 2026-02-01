Castiglione di Sicilia, chiama il 118 per il morso di un cane e poi aggredisce l’autista dell’ambulanza

Nella tarda serata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo hanno raggiunto la frazione di Passopisciaro, in sinergia con la Centrale Operativa, perché personale del 118 ha chiesto l’interven...

Nella tarda serata, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo hanno raggiunto la frazione di Passopisciaro, in sinergia con la Centrale Operativa, perché personale del 118 ha chiesto l’intervento delle Forze dell’ordine per l’aggressione da parte di un giovane.

Al riguardo, un’ambulanza si era appena recata presso l’abitazione del ragazzo, il quale aveva chiesto aiuto al 118, riferendo di essere stato morso, poco prima, da un cane.

Il personale sanitario ha effettivamente trovato l’uomo sull’uscio di casa, con una vistosa ferita al dito, quindi ha iniziato a medicarlo; improvvisamente, però, il ferito avrebbe iniziato ad agitarsi, sottraendosi alle cure e colpendo ripetutamente l’ambulanza con calci e pugni.

A quel punto, gli operatori sanitari hanno cercato di calmarlo e allontanarlo dal mezzo, ma lui avrebbe invece preteso di salire a bordo, iniziando una colluttazione nel corso della quale il giovane avrebbe colpito anche il conducente dell’ambulanza.

All’arrivo della gazzella il giovane, identificato per un 28enne del posto, originario di Vittoria (RG), era visibilmente agitato e nervoso e con il tipico alito vinoso di chi ha “alzato il gomito”. I Carabinieri hanno cercato di ricondurlo alla calma ma il ragazzo, nonostante la presenza dei militari, ha anche minacciato pesantemente il personale del 118.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva il 28enne, ritenuto responsabile di “lesioni personali e minacce a Pubblico Ufficiale” è stato, perciò, denunciato all’Autorità giudiziaria.

