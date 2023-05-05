CASTIGLIONE DI SICILIA. FERMATO DAI CARABINIERI FA FINTA DI MANGIARE PATATINE MA SONO INVOLUCRI DI COCAINA

Un 21enne rumeno, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, è stato arrestato dai Carabinieri nei giorni scorsi per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.Al...

Al riguardo, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei fenomeni delinquenziali connessi allo smercio di droga, i Carabinieri della Stazione di Castiglione di Sicilia, mentre pattugliavano la strada provinciale 7 che conduce nel comune di Francavilla di Sicilia, si sono insospettiti per il comportamento dell’uomo che, alla guida di una Smart nera, ha dapprima affiancato due giovani a bordo di un’altra macchina poi ha allungato il braccio come per cercare di passare loro qualcosa.

L’uomo, accortosi della presenza dei militari, ha repentinamente ritirato il braccio in auto e si è dato alla fuga.

Il tentativo di dileguarsi è stato tuttavia vano, in quanto i militari lo hanno fermato dopo alcune centinaia di metri e, durante il controllo, si sono ancora di più insospettiti in quanto il giovane ha improvvisamente estratto qualcosa da una busta di patatine che aveva sotto al poggia - braccio ed ha iniziato a masticare.

Subito i Carabinieri lo hanno invitato ad espellere quanto stava masticando, e si sono resi conto che aveva cercato di ingerire quattro involucri di cellophane contenenti cocaina.

A questo punto, i militari hanno perquisito il veicolo al cui interno, precisamente nella busta di patatine, hanno rinvenuto due ulteriori dosi in cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo unitamente a quelle precedentemente recuperati di 6 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il giovane è stato denunciato e anche sanzionato amministrativamente poiché si è scoperto che era sprovvisto della patente di guida, già sospesa dalla Prefettura.

A distanza di qualche giorno, i Carabinieri della Stazione di Calatabiano che stavano attuando un servizio finalizzato alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel percorrere la Strada Statale 114 hanno notato due giovani a bordo di un motorino SH di colore bianco, a bordo del quale il passeggero, notati i militari, ha lanciato lungo la strada una bustina.

Prontamente recuperata dagli operanti, la busta conteneva quattro involucri di cellophane con all’interno cocaina del peso complessivo di 8 grammi. Da accertamenti approfonditi, i Carabinieri hanno scoperto che il 21enne era lo stesso denunciato qualche giorno prima dai colleghi di Castiglione di Sicilia, pertanto hanno proceduto al sequestro della sostanza stupefacente e all’arresto del giovane, che è stato posto a disposizione dell’A.G.: convalidato l’arresto, per il ragazzo è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.