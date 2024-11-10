Casting per il programma “Avanti un Altro!” di Paolo Bonolis a Catania: l’opportunità per diventare il prossimo concorrente!Martedì 12 novembre 2024, presso gli uffici di Luca Napoli Management in via...

Casting per il programma “Avanti un Altro!” di Paolo Bonolis a Catania: l’opportunità per diventare il prossimo concorrente!

Martedì 12 novembre 2024, presso gli uffici di Luca Napoli Management in via San Filippo Neri 14 a Catania, si terrà un importante casting per il programma Mediaset "Avanti un Altro!", condotto da Paolo Bonolis. La redazione del popolare quiz show è alla ricerca di nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco in un’esperienza divertente e coinvolgente.

Chi stiamo cercando?

Il profilo ideale è quello di una persona con una buona cultura generale, brillante e solare, capace di portare il proprio carisma sul piccolo schermo. Sono ben accetti anche i classici signori e signore siciliani che rappresentano il cuore della nostra regione! L’età dei candidati deve essere compresa tra i 18 e i 75 anni.

Dettagli del casting:

Data: Martedì 12 novembre 2024

I candidati saranno ricevuti esclusivamente su appuntamento. Per prenotarsi è possibile:

Inviare un messaggio privato su Facebook,

Scrivere una mail a [email protected] ,

, Telefonare al numero 0662286900.

Questa è un'occasione imperdibile per tutti coloro che sognano di partecipare a uno dei programmi più seguiti di Mediaset, mettendo alla prova il proprio spirito e la propria simpatia! In bocca al lupo a tutti i partecipanti, e che vinca il migliore!