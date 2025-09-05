Catania, 14enne scomparsa: l’appello di “Chi l’ha visto?” per ritrovare Serena

CATANIA – Cresce l’apprensione per la scomparsa di Serena, 14 anni, di cui non si hanno più notizie dal 18 agosto 2025. La segnalazione è stata diffusa dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” attraverso...

CATANIA – Cresce l’apprensione per la scomparsa di Serena, 14 anni, di cui non si hanno più notizie dal 18 agosto 2025. La segnalazione è stata diffusa dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” attraverso i propri canali social nella giornata del 4 settembre.

La giovane, al momento dell’allontanamento, indossava una T-shirt verde, pantaloncini e ciabatte “Hello Kitty”. Porta occhiali da vista con una caratteristica montatura leopardata, ha capelli rossi, occhi castani, corporatura normale e un’altezza di circa 165 cm.

Secondo quanto riportato, Serena si sarebbe allontanata da casa nella tarda serata del 18 agosto, portando con sé soltanto il telefono cellulare, che però risulta spento già dalle prime ore successive alla scomparsa.

La famiglia e gli inquirenti lanciano un appello a chiunque abbia informazioni utili. Chi dovesse avvistare Serena o fosse in grado di fornire indicazioni è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine o la redazione di “Chi l’ha visto?”.