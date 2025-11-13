È stato trovato dalla Polizia di Stato nella sua camera, in un bed and breakfast dell’hinterland etneo, con 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto.L’uomo, un catanese di 37 anni, è stato arres...

È stato trovato dalla Polizia di Stato nella sua camera, in un bed and breakfast dell’hinterland etneo, con 138 panetti di hashish nascosti sotto il letto.

L’uomo, un catanese di 37 anni, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento dei poliziotti rientra nell’ambito delle rafforzate attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di droga in città come nei diversi comuni del territorio provinciale, comprese le attività commerciali e le strutture ricettive.

Nel caso specifico, il 38enne, che da alcuni giorni aveva affittato la stanza all’interno del b&b, aveva con sé due grandi buste con i panetti di hashish, per un peso totale di 15,1 chili, trovate sotto il letto, insieme a quattro smartphone sui quali verranno effettuati accertamenti tecnici. Quanto rinvenuto è stato recuperato e posto sotto sequestro.

Vista la detenzione del consistente quantitativo di droga, il 37enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.