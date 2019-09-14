CATANIA: 15ENNE SCHIAFFEGGIA DISABILE,VIDEO SU FB

Schiaffeggia un minorenne disabile e gli altri ragazzi presenti ridono. E' il contenuto di un video postato su Facebook e scoperto dalla polizia postale di Catania che ha individuato l'autore dell'agg...

Schiaffeggia un minorenne disabile e gli altri ragazzi presenti ridono. E' il contenuto di un video postato su Facebook e scoperto dalla polizia postale di Catania che ha individuato l'autore dell'aggressione: un 15enne che è stato denunciato per percosse nei confronti di un disabile.

Il minorenne è stato convocato dalla polizia e alla presenza dei genitori ha ammesso le sue responsabilità, ma cercando di sminuire l'accaduto, riconducendolo a uno 'scherzo'.

La sua posizione è al vaglio della Procura per i minorenni di Catania.

Sono in corso indagini sull'autore del video e su chi lo abbia pubblicato sul social network. Dal monitoraggio della polizia postale sembra che il filmato non sia più online. Gli investigatori invitano gli utenti a segnalare la presenza di video di violenze su minorenni, evitandone la divulgazione che potrebbe costituire reato.