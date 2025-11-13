CATANIA. 16enne trovato con 174 grammi di marijuana e un fucile: arrestato

La Polizia di Stato ha fermato un giovane catanese di 16 anni con droga e un fucile a canne mozze. Il 16enne è stato arrestato dai poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania, durante...

La Polizia di Stato ha fermato un giovane catanese di 16 anni con droga e un fucile a canne mozze. Il 16enne è stato arrestato dai poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania, durante un’attività di controllo del territorio nel quartiere Villaggio Sant’Agata.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei controlli effettuati per contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti in città, con particolare attenzione ai quartieri considerati più esposti in considerazione delle diverse attività effettuate dalla Polizia per sgominare piazze di spaccio e casi di singole cessioni di sostanze, soprattutto tra giovanissimi.

Nell’ultima operazione di contrasto allo spaccio di droga, lo scorso fine settimana, durante la perlustrazione del quartiere Villaggio Sant’Agata, i cani poliziotto Ares e Maui hanno fiutato la droga a distanza, grazie alle abilità delle tecniche di addestramento messe a punto negli anni dai conduttori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Entrambi i cani hanno segnalato, con insistenza, una cantina di pertinenza di un’abitazione e, pertanto, i poliziotti hanno avviato le ricerche per risalire al proprietario.

Grazie alla collaborazione dei residenti del condominio, i poliziotti hanno individuato i due proprietari, marito e moglie. La coppia ha riferito ai poliziotti che la chiave della cantina era nell’esclusiva disponibilità del figlio sedicenne che, dopo essere stato contattato, si è presentato sul posto e ha consegnato le chiavi per aprire la saracinesca del locale. Immediatamente, è stato avvertito un fortissimo odore di marijuana e, infatti, all’interno, sono state trovate 49 dosi della sostanza stupefacente per un totale di 174 grammi. La droga è stata sequestrata dai poliziotti, eliminando così una potenziale e significativa fonte di guadagno illecito.

Durante le verifiche compiute in ogni angolo della cantina, i poliziotti hanno notato un fucile a canne mozze risultato non censito in banca dati, unitamente a sei munizioni. L’arma è stata posta sotto sequestro per le successive analisi di laboratorio da parte della Polizia Scientifica.

Oltre alla droga e al fucile, è stata trovata un’ingente somma di denaro in contanti, pari a 1.215 euro, che è stata sequestrata.

Il giovane si è assunto la responsabilità di quanto trovato nel locale ed è stato arrestato in flagranza di reato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minori, il 16enne è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.