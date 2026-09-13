Catania, 16enne vende droga agli automobilisti: arrestato con 86 dosi di cocaina e 21 di marijuana

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane incensurato di 16 anni che, nei giorni scorsi, è stato sorpreso mentre vendeva droga agli automobilisti in via Capo Passero.

I poliziotti della squadra volanti, moto volanti e della squadra cinofili della Questura di Catania, mentre stavano effettuando una mirata attività antidroga nel quartiere San Giovanni Galermo, hanno appurato la sussistenza di un’attività di spaccio posta in essere dal giovane, sorpreso a vendere dosi di droga agli automobilisti in transito.

A quel punto, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno attuato un piano d’intervento. Gli agenti delle moto volanti hanno fatto accesso allo stabile, passando dalle botole sui tetti, in modo da sorprendere alle spalle il minore, che era seduto su una sedia innanzi al portone di ingresso di uno degli edifici di via Capo Passero. Nel frattempo, gli agenti dei cinofili con il cane Rex si sono nascosti dietro ad una siepe, mantenendo, così, il giovane sempre sott’occhio.

Una volta bloccato, il minorenne è stato trovato con un sacchetto contenente svariate dosi di stupefacente. Nello specifico, aveva a disposizione 86 dosi di cocaina e 21 di marijuana, pronte per essere vendute agli acquirenti in transito davanti all’edifico. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche dei soldi in contanti, ritenuti profitto dello spaccio di droga.

Tutta la droga rinvenuta è stata sequestrata per le consuete analisi di laboratorio con il narco test, mentre il 16enne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Dell’arresto è stato informato il PM di turno presso il Tribunale per i Minorenni che ha disposto di condurre il giovane presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di via Franchetti, in attesa del giudizio di convalida.

Durante il controllo nel quartiere, “Rex” ha fiutato, all’interno di una vecchia cisterna d’acqua, la presenza di ulteriore sostanza stupefacente. I poliziotti hanno recuperato altre buste piene di dosi di marijuana per un totale di 300 grammi, evidentemente a disposizione degli spacciatori della zona.