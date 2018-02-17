CATANIA: Con 17,5 kg eroina, arrestati 2 albanesi

La Polizia di Stato ha tratto in arresto: XIFAJ Armando, (cl.1971), pregiudicato e DACI Ermir, (cl.1971), ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Nell’ambito di indagini finalizzate ad individuare un canale di approvvigionamento di stupefacenti dalla Lombardia, personale della Squadra Mobile di Catania, in collaborazione con personale dell’omologo ufficio della Questura di Varese, avviava mirati approfondimenti finalizzati all’individuazione ed identificazione di un cittadino albanese ritenuto attivo nell’illecito traffico.

Personale della Squadra Mobile di Catania veniva inviato a Varese dove svolgeva una preliminare attività investigativa che consentiva di concentrare le attenzioni su un paese della provincia di Como (al confine con la provincia di Varese), ove emergeva dovesse dimorare il cittadino albanese.

Alla luce di quanto sopra, il pomeriggio del decorso 15 febbraio, personale della Polizia di Stato dei citati uffici investigativi approntava un mirato servizio di osservazione nei pressi di una palazzina al fine di verificare la presenza di cittadini albanesi.

Nel corso dell’attività di p.g., il predetto personale notava sopraggiungere una Volkswagen Polo con a bordo due soggetti, successivamente identificati per XIFAJ Armando e DACI Ermir.

Costoro, giunti in prossimità del cancello elettrico dell’immobile, alla vista degli agenti tentavano di eludere il controllo, allontanandosi repentinamente. Dopo essere stati bloccati, i due ammettevano di avere nella loro disponibilità un appartamento sito al secondo piano dello stabile.

Considerate le circostanze e l’anomala condotta tenuta dai due cittadini albanesi, gli agenti delle Mobili di Varese e Catania procedevano ad effettuare una perquisizione all’interno dell’appartamento.

L’attività di p.g. consentiva di rinvenire e sequestrare, all’interno di una camera da letto, una borsa in tela plastificata, un borsone da viaggio e una valigetta porta computer in cui erano custodite n.33 confezioni in cellophane, sigillate con nastro da imballaggio, contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina, per un peso complessivo di kg.17,5 circa.

Nel corso della perquisizione venivano, altresì, rinvenuti e sequestrati n.8 sacchetti in plastica contenenti altra sostanza, presumibilmente da taglio, dal peso di kg 8 circa, nonché n.2 bilancini di precisione ed altro materiale per il confezionamento, mentre all’interno un trolley e su un mobile della cucina veniva rinvenuta e sequestrata un’ingente somma di danaro (quasi 50.000,00 euro) suddivisa in mazzette di banconote di vario taglio.

I predetti XIFAJ Armando e DACI Ermir venivano dichiarati in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina ed associati presso la casa circondariale di Como a disposizione dell’A.G.

Il valore dello stupefacente all’ingrosso ammonta ad oltre 300 mila euro.