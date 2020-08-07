CATANIA: 17ENNE POSITIVO, ALLARME FRA I PARTECIPANTI DI UNA SERATA IN SPIAGGIA

Sono ore di apprensione a Catania per un ragazzo che sarebbe risultato positivo al tampone. Il giovane, tra l’altro, avrebbe partecipato a una serata in un lido della Playa.Famiglie in allarme e frene...

Sono ore di apprensione a Catania per un ragazzo che sarebbe risultato positivo al tampone. Il giovane, tra l’altro, avrebbe partecipato a una serata in un lido della Playa.

Famiglie in allarme e frenetici scambi di messaggi su chat e social per tutta la giornata a Catania, dopo che un ragazzo di 17 anni, mercoledì notte tra i partecipanti a una serata in una delle disco in spiaggia più frequentate e alla moda della città, è risultato positivo al Covid. Il giovane si è presentato la mattina seguente con il padre al pronto soccorso del Policlinico e, dopo l’esito del tampone, è stato posto in isolamento nella sua abitazione, assieme ai familiari. L’Asp ha rintracciato una trentina di persone che gli sono state a più stretto contatto e ha disposto anche per loro l’isolamento ma ha pure invitato tutti coloro che erano in quel locale a mettersi in quarantena.

La notizia si è rapidamente diffusa in città e questo ha dato vita a una sorta di psicosi collettiva visto che a quella serata dell’Afrobar, locale “in” sulla spiaggia della Playa, c’erano almeno mille persone, qualcuno dice più del doppio. Nel pomeriggio, l’Afrobar ha diffuso una nota su Facebook (poi rimossa) :

“Fin da quando abbiamo aperto quest’estate siamo stati molto rigidi nel rispettare tutte le regole previste dalla normativa e siamo sempre stati attenti a chiunque acceda ai nostri locali.

E ieri sera è stato lo stesso. Abbiamo preso come sempre tutte le precauzioni previste dalla norme anti-COVID19.

Non ci è pervenuto nessun intervento medico effettuato dall’apertura fino alla chiusura del locale.

Al momento non ci è stato comunicato nulla di ufficiale dalle autorità competenti riguardo questa voce che sta girando nelle ultime ore. Pertanto, ad oggi, per noi si tratta di una FAKE NEWS.

Vi aspettiamo per divertirci nel pieno rispetto delle regole”.