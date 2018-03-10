CATANIA: 1,8 kg marijuana in auto, Gdf lo arresta
Un corriere che trasportava 1,8 chilogrammi di marijuana, per un valore di mercato stimato in oltre 18mila euro, è stato arrestato da militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catan...
Un corriere che trasportava 1,8 chilogrammi di marijuana, per un valore di mercato stimato in oltre 18mila euro, è stato arrestato da militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania.
L'uomo, un 56enne in passato denunciato possesso ingiustificato di valori, porto abusivo di armi, estorsione e furto, era alla guida di una Fiat Punto bloccata per un controllo all'uscita di San Gregorio Etneo dell'autostrada Messina-Catania.
Il fiuto del pastore tedesco 'Zaro', dell'unità cinofila antidroga delle Fiamme gialle, ha permesso di scoprire, all'interno dei vani delle portiere posteriori dell'autovettura, quattro buste trasparenti sottovuoto contenenti la marijuana. Il corriere, nato a Catania, ma residente a Mascalucia, dopo la contestazione del reato, su disposizione della Procura distrettuale, è stato condotto nela casa circondariale di piazza Lanza.