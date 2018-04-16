CATANIA: 2 kg. di cocaina in auto, 27enne arrestato al casello di San Gregorio
La Polizia di Stato ha arrestato nella mattina di sabato scorso Cosimo Tassone (cl. 1991), in quanto ritenuto responsabile di trasporto e
Per verificare quanto appreso, è stato predisposto, già dalle prime ore del mattino, un servizio di osservazione lungo l’asse autostradale Messina - Catania e presso il casello di San Gregorio.
Dopo alcune ore di attesa al casello, il personale dell’Antidroga ha individuato un’autovettura corrispondente alle indicazioni, e la sottoponeva a controllo.
Una prima ispezione eseguita sul posto dava esito negativo, ma il personale operante, insospettito dall’ingiustificata presenza del soggetto proveniente dalla locride, decideva di approfondire l’attività di polizia giudiziaria negli uffici della Squadra Mobile.
Dopo un'accurata perquisizione, eseguita all’interno dell’autovettura, abilmente occultati all’interno di un vano appositamente ricavato nel tunnel centrale - posto sotto il bracciolo insistente tra i sedili anteriori, con apertura attraverso un sofisticato congegno elettronico azionato da un telecomando nascosto all’interno di un vano portaoggetti, della cui presenza Tassone non riusciva a dare una spiegazione plausibile - venivano rinvenuti e sequestrati 2 panetti di cocaina per un peso lordo complessivo di 2,240 kili. Espletate le formalità di rito Tassone è stato associato presso il carcere di piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria