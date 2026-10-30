Catania, 22 chili di cocaina nascosti in auto: arrestato 36enne, droga da 1,8 milioni

La Guardia di Finanza scopre 20 panetti di cocaina in un vano nascosto dell'auto al casello di San Gregorio. In manette un 36enne serbo.

I finanzieri del Comando Provinciale di Catania, nell'ambito dei controlli intensificati per contrastare i traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza un cittadino serbo che trasportava circa 22 chilogrammi di cocaina.

L'operazione è avvenuta nei pressi del casello autostradale di Catania–San Gregorio, in direzione Catania. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno fermato per un controllo un'autovettura con targa tedesca.

Alla guida si trovava un uomo serbo di 36 anni che non è riuscito a fornire spiegazioni sulla propria presenza in Italia. Durante gli accertamenti avrebbe manifestato un crescente nervosismo, soprattutto dopo la richiesta di intervento dell'unità cinofila della Guardia di Finanza, con il cane antidroga Nanda.

Grazie anche alle segnalazioni del pastore tedesco delle Fiamme Gialle, i finanzieri hanno approfondito l'ispezione del veicolo. La perquisizione ha permesso di scoprire 20 panetti contenenti una sostanza che, sottoposta al narcotest, è risultata essere cocaina, per un peso complessivo di circa 22 chilogrammi.

La droga era stata occultata in uno scompartimento ricavato attraverso modifiche strutturali all'automobile, nella zona sottostante la consolle centrale di guida e del cambio. Per aprire il vano era necessario azionare un articolato sistema di leve di sblocco, che rendeva particolarmente difficile individuare il carico durante un normale controllo.

A seguito della scoperta, i militari hanno sequestrato sia la cocaina sia il veicolo, procedendo all'arresto in flagranza del conducente con l'accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, aggravata dall'ingente quantitativo. Resta ferma la presunzione di innocenza dell'indagato fino a un'eventuale condanna definitiva.

Secondo le stime degli investigatori, i 22 chilogrammi di cocaina avrebbero consentito di ricavare tra 20mila e 25mila dosi. La vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio locali avrebbe potuto generare ricavi illeciti per circa 1,8 milioni di euro.

Al termine dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Catania, il Tribunale etneo, su richiesta della Procura, ha convalidato l'arresto e il sequestro. Per il 36enne è stata inoltre disposta la custodia presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, a Catania.