CATANIA: 280 GR SKUNK PER MOVIDA ETNEA, ARRESTATO

Un 27enne, Babau Ceesay, originario del Gambia, è stato arrestato per spaccio continuato di marijuana nella tarda serata di ieri nel centrale rione San Berillo di Catania da personale delle Volanti della polizia.

L'uomo è stato bloccato dopo un lungo inseguimento a piedi, tra le strette vie del capoluogo etneo. Gli agenti, a conclusione dell'operazione, hanno sequestrato complessivamente 285 grammi di marijuana e 780 euro. Secondo la polizia cittadini del Gambia 'gestiscono' un grosso giro di spaccio di marijuana Skunk, in una vasta area del centro di Catania frequentata da giovani della 'movida', girando con 'germogli' di droga facili da nascondere e consegnare.

Vedette sono piazzate ad ogni angolo del rione. La Procura, informata dell'arresto, ha disposto per Ceesay, il cui attuale status è quello di richiedente asilo, la conduzione alle camere di sicurezze in attesa del giudizio direttissimo.