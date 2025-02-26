CATANIA: 31ENNE SENZA PATENTE FUGGE ALL'ALT A 120 KM/H PER LE VIE DELLA CITTÀ CON L'AUTO IN PRESTITO, ARRESTATO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 31 anni per resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.Nell...

Nella notte di San Valentino i poliziotti della squadra volante della Questura di Catania hanno inseguito un’auto che, alla vista della pattuglia, ha cambiato repentinamente direzione fuggendo per le vie del centro cittadino nonostante fosse stato intimato l’alt. Infatti, il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato bruscamente dando il via ad un rocambolesco inseguimento partito da Via Acquicella e conclusosi nei pressi di Piazza Lanza, dove, sfortunatamente per lui, ha imboccato una stradina senza via d’uscita.

Durante la spericolata fuga, prolungatasi per diversi minuti, l’uomo ha commesso numerosissime infrazioni al Codice della strada, invadendo più volte la corsia opposta, effettuando sorpassi spregiudicati, oltrepassando incroci col semaforo rosso, guidando addirittura contromano sfiorando in pieno centro città i 120 km/h di velocità.

Per poter bloccare il fuggitivo, che ha messo in serio pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada, considerata anche l’elevata presenza di auto in transito durante la serata di San Valentino, gli agenti hanno dovuto richiedere l’intervento di ulteriori tre pattuglie.

Una volta fermatosi, l’autista ha tentato di ostacolare in ogni modo l’attività dei poliziotti che hanno dovuto addirittura forzare lo sportello per farlo uscire dal veicolo ed evitare che compisse altre spericolate manovre.

Dopo l’identificazione, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti sul tasso alcolemico, che hanno dato esito negativo, ed è stato condotto in ospedale per gli accertamenti sullo stato di alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti, i cui esiti verranno consegnati nei prossimi giorni.

Il 31enne ha raccontato agli agenti di essere fuggito perché privo di patente di guida, che non ha mai conseguito, e anche perché l’auto era di proprietà di un amico che gliela aveva prestata per uscire con la fidanzata la sera di San Valentino.

Al trasgressore sono state contestate svariate infrazioni per alcune centinaia di euro, tra cui la sanzione per guida senza patente, mentre il proprietario dell’auto dovrà pagare la sanzione prevista per avere affidato incautamente il mezzo ad un soggetto privo di patente di guida.