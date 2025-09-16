Catania, 37enne di Misterbianco sorpreso a scaricare rifiuti: auto sequestrata e multa da 10.500 euro

Una pattuglia della Polizia Locale, guidata dal Comandante Diego Peruga e coordinata dal responsabile della Sezione Ambientale, Commissario Antonio Lizzio, appostata con discrezione ha individuato un’...

Una pattuglia della Polizia Locale, guidata dal Comandante Diego Peruga e coordinata dal responsabile della Sezione Ambientale, Commissario Antonio Lizzio, appostata con discrezione ha individuato un’utilitaria sospetta che si immetteva in via Fondo Romeo, nei pressi di via Calliope, area già oggetto di ripetuti abbandoni.

Gli agenti, in servizio in abiti civili, hanno sorpreso il conducente nell’atto di scaricare sacchi colmi di rifiuti sul suolo pubblico. Dopo aver accertato il reato, è stato imposto l’alt e si è proceduto al controllo dell’autovettura. L’uomo, T.R. di 37 anni, proveniente da Misterbianco, è risultato privo di patente, mai conseguita, senza copertura assicurativa né revisione del veicolo.

La Polizia Locale ha pertanto proceduto al sequestro penale del mezzo, applicando le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge 116/2025 che ha modificato, in modo ancora più rigoroso, le norme preesistenti. Contestualmente sono stati elevati verbali per un importo complessivo pari a 10.500 euro.

In via Calliope e via Fondo Romeo, su disposizione del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore all’Ambiente, Massimo Pesce, da alcuni giorni peraltro è in corso una nuova e complessa operazione di bonifica della discarica abusiva formatasi nel tempo. Un intervento oneroso che l’Amministrazione comunale ancora una volta ha dovuto sostenere a causa dell’inciviltà di chi continua ad abbandonare rifiuti, aggravando la situazione del territorio.

L’Amministrazione comunale ribadisce che la lotta all’inciviltà e agli abbandoni indiscriminati di rifiuti proseguirà con fermezza. Le bonifiche straordinarie hanno un costo rilevante per la collettività, ma non fermeranno l’impegno quotidiano di contrasto a chi deturpa l’ambiente e il decoro della città.