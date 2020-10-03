CATANIA. 4 LE PERSONE ARRESTATE SEQUESTRATI COCAINA E 7.000 EURO IN CONTANTI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi della Stazione, della Compagnia d’Intervento Operativo del XII° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante, coadiuvati dai colleghi della Stazione, della Compagnia d’Intervento Operativo del XII° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato nella flagranza il 29enne Alfio DI MARTINO, la convivente 24enne Silvia MAUGERI, il 31enne Giuseppe SPAMPINATO e il 42enne Domenico MARCHESE, tutti catanesi e ritenuti responsabili nel concorso in spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Al termine di una attività info investigativa, supportata da servizi di osservazione e pedinamento, grazie al quale si è potuto comprendere il sistema utilizzato dal quartetto per piazzare la cocaina alla clientela, i militari hanno fatto irruzione in quella palazzina di via Piombai riuscendo a bloccare i correi, tutti impegnati nell’attività illecita con mansioni ben definite (addetto al confezionamento, vedetta pusher e cassiere).

La contestuale perquisizione dell'edificio, protetto da un impianto di videosorveglianza esterna, consentiva di rinvenire, occultato in un anfratto del terrazzo, un involucro di plastica contenente 53 grammi di cocaina in pietra, 5 cartucce cal. 20, un bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale utile al confezionamento delle dosi di stupefacente da porre in vendita.

Nel proseguo dell’operazione, i carabinieri hanno perquisito la borsa della donna all’interno della quale sono stati rinvenuti circa 7.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Droga, denaro e materiale sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati relegati agli arresti domiciliari.