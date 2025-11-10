Catania, 43enne tenta un furto nella palestra di via Zurria ma precipita dal tetto e muore

Nella mattinata di oggi, all’interno del centro sportivo di via Zurria, il personale di un’impresa addetta alle pulizie ha fatto la drammatica scoperta: il corpo senza vita di un uomo giaceva all’inte...

Nella mattinata di oggi, all’interno del centro sportivo di via Zurria, il personale di un’impresa addetta alle pulizie ha fatto la drammatica scoperta: il corpo senza vita di un uomo giaceva all’interno della struttura.

Le lavoratrici, sotto choc, hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Catania e la Polizia Scientifica, che hanno avviato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima — un 43enne catanese con precedenti per furto di cavi di rame — si sarebbe introdotta nottetempo nel centro sportivo passando dal tetto della struttura, probabilmente con l’intento di compiere un furto.

Alcune pannellature risultavano divelte e la copertura avrebbe ceduto, provocando una caduta dall’alto rivelatasi fatale.

Le indagini, coordinate dalla Procura, sono tuttora in corso per accertare con precisione le circostanze e l’orario del decesso. Da una prima verifica, tutto sarebbe avvenuto dopo le 23:00 di ieri sera, al termine di una partita di pallacanestro ospitata nella struttura, chiusa poi regolarmente intorno alle 22:30.

L’impianto sportivo, che rientra nella Prima Municipalità, è tristemente noto per un altro episodio drammatico avvenuto nel dicembre 2013, quando il presidente della Nuoto Catania, Francesco Scuderi, perse la vita precipitando nella piscina durante un sopralluogo al tetto, oggetto di infiltrazioni d’acqua.

Proprio a Scuderi è oggi intitolato il centro sportivo di via Zurria.