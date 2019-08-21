CATANIA: 61ENNE RUBA PORTAFOGLIO DURANTE I CONTROLLI DI SICUREZZA: INDAGATO PER FURTO AGGRAVATO
La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un 61enne per furto aggravato.Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Frontiera di Catania ha indagato il predetto 61enne quale passegero in p...
Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Frontiera di Catania ha indagato il predetto 61enne quale passegero in partenza per Stoccarda, il quale poco prima si era reso responsabile, durante i controlli di sicurezza, di furto aggravato, riuscendo ad impossessarsi del portafoglio, di proprietà di un passeggero anch’esso sottoposto ai controlli.
Appresa la notizia dell’avvenuto furto, gli operatori di Polizia, da attività info investigativa e tramite la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di cui l’aeroporto è dotato, riuscivano ad individuare l’autore del reato prima di imbarcarsi sul volo, trovandolo a seguito di perquisizione in possesso della refurtiva, motivo per il quale veniva denunciato.
Il portafogli contenente denaro, documenti, carte di credito, è stato immediatamente riconsegnato all’avente diritto, che si è complimentato con i poliziotti, per la circostanza di essere soprattutto rientrato in possesso dei documenti a lui necessari per continuare la sua vacanza con serenità.