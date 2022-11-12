95047

CATANIA, 700 CHILI DI LAMPUGHE SEQUESTRATI AL MERCATO: NON ERANO TRACCIABILI

Settecento chilogrammi di lampughe, pesce noto come capone, sono stati sequestrati da ispettori della Guardia costiera di Catania ai Mercati agroalimentari Sicilia (Maas). Erano in un mezzo frigorifer...

A cura di Redazione Redazione
12 novembre 2022 08:36
CATANIA, 700 CHILI DI LAMPUGHE SEQUESTRATI AL MERCATO: NON ERANO TRACCIABILI -
Dintorni
Condividi

Settecento chilogrammi di lampughe, pesce noto come capone, sono stati sequestrati da ispettori della Guardia costiera di Catania ai Mercati agroalimentari Sicilia (Maas).

Erano in un mezzo frigorifero senza sprovvisti della documentazione che ne attestava la tracciabilità. Al trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.

Tutto il pescato posto sotto sequestro, dichiarato commestibile dopo l’ispezione sanitaria dei medici veterinari dell’Asp di Catania, è stato devoluto al Banco alimentare per la successiva distribuzione a famiglie bisognose ed associazioni caritatevoli.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047