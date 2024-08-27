CATANIA. 79ENNE ARRESTATO CON 350 GRAMMI DI DROGA: 'ERA UNA BUSTA TROVATA PER STRADA'

Quasi 350 grammi di hashish e marijuana tenuti in casa da un anziano. Scoperto dalla Polizia di Stato, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.L’attività di prevenzione e repressio...

Quasi 350 grammi di hashish e marijuana tenuti in casa da un anziano. Scoperto dalla Polizia di Stato, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

L’attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti registra sempre una intensificazione durante i week end, quando gli spacciatori si “riforniscono” per l’aumento di richieste da parte degli acquirenti.

Così, nel corso del fine settimana, gli agenti della Squadra Volanti e l’Unità Cinofila della Questura di Catania hanno eseguito alcuni controlli in via Cordai per la segnalazione di un continuo via vai di persone da una delle abitazioni.

Non appena i cani poliziotto, “Maui” ed “Ares”, sono scesi dal veicolo di servizio si sono subito diretti verso un signore anziano, pertanto, gli agenti hanno deciso di eseguire una perquisizione della sua abitazione. L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire una busta contenente hashish e marijuana.

L’uomo, 79enne, vistosi scoperto, ha dichiarato di aver trovato la busta per strada ed incuriosito l’aveva conservata in casa non curante del suo contenuto.

Su disposizione della Procura della Repubblica, vista l’età, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo, all’esito del quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.