CATANIA, A BORDO DI UN’AUTO CON LA TARGA DI UN ALTRO MEZZO: INDAGATO

Nel pomeriggio dello scorso sabato 16 marzo, i poliziotti delle volanti, durante un posto di controllo eseguito in via Gelso Bianco, ha indagato in stato di libertà un 50enne catanese in quanto gravemente indiziato del reato di riciclaggio.

L’uomo, infatti, è stato fermato e controllato mentre si trovava a bordo di un’autovettura alla quale, è poi risultato, era stata applicata una targa associata a un’altra macchina e ciò allo scopo di impedire che del veicolo venisse riconosciuta la provenienza illecita.

Una ulteriore conferma è giunta dall’esame del numero di telaio dell’auto, che è apparso inconfutabilmente contraffatto.

Per tali motivi, oltre all’azione penale nei confronti del presunto responsabile del reato, gli agenti hanno sequestrato il veicolo che sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per acclararne la proprietà.