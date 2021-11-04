CATANIA. A FUOCO BUS A METANO DELL’AZIENDA MUNICIPALIZZATA, NESSUN FERITO

Nella tarda mattinata di oggi, una squadra e due autobotti di rincalzo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono ntervenute in via Cristoforo Colombo a Catania, nei pressi del vecch...

Nella tarda mattinata di oggi, una squadra e due autobotti di rincalzo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono ntervenute in via Cristoforo Colombo a Catania, nei pressi del vecchio Mulino Santa Lucia, per l’incendio di un autobus metropolitano alimentato a metano.

Al momento dell’incendio sul bus si trovavano poche persone che sono state fatte scendere, in sicurezza, dallo stesso autista del veicolo.

Spente le fiamme, la squadra dei Vigili del Fuoco, ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo urbano e verificare che la viabilità potesse riprendere senza rischi per passanti e automobilisti. Sul posto è intervenuto anche personale della Polizia Locale.