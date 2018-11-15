CATANIA, A FUOCO CAPANNONE ABBANDONATO

Dalle prime ore del mattino di oggi, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnate in un incendio rifiuti e materiale vario presente all'interno di un capannon...

Dalle prime ore del mattino di oggi, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnate in un incendio rifiuti e materiale vario presente all'interno di un capannone abbandonato in Via Vivaio, zona sud di Catania, quartiere S.Cristoforo. L'intervento è tutt'ora in corso per le fasi di minuto spegnimento.