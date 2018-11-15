CATANIA, A FUOCO CAPANNONE ABBANDONATO
Dalle prime ore del mattino di oggi, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnate in un incendio rifiuti e materiale vario presente all'interno di un capannon...
A cura di Redazione
15 novembre 2018 10:34
Dalle prime ore del mattino di oggi, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono impegnate in un incendio rifiuti e materiale vario presente all'interno di un capannone abbandonato in Via Vivaio, zona sud di Catania, quartiere S.Cristoforo. L'intervento è tutt'ora in corso per le fasi di minuto spegnimento.
