CATANIA, A FUOCO CAPANNONE DI PRODOTTI COSMETICI - LE FOTO
Incendio ieri sera prima delle ore 20 in un capannone di oltre 2000 mq di superficie, in via Montepalma, al civico 32, nel capoluogo etneo, diverse squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania con alcune autobotti, un’autoscala ed un “carro aria”, sono stati impegnati nello spegnimento di un vasto incendio.
Dalle prime notizie acquisite, sembra che il capannone, che contiene cosmetici, profumi e prodotti per la pulizia, risulti in uso ad alcune aziende sotto amministrazione giudiziaria.
Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento, non ci sono stati feriti.