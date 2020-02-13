CATANIA, A SAN VALENTINO NEGLI UFFICI POSTALI LE CARTOLINE PER GLI INNAMORATI

Il prodotto filatelico può essere acquistato nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di CataniaPoste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Vale...

Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Valentino due cartoline filateliche, colorate ad animate, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti personaggi dei fumetti Disney già protagonisti di francobolli emessi recentemente.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare e festeggiare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano.

Anche nell’epoca dei social network, Poste Italiane vuole quindi sostenere il valore della scrittura, scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che rimane e che può essere custodito nel tempo.

Il prodotto filatelico può essere acquistato nei 3 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Catania Centro, Acireale e Caltagirone dove, nella giornata di venerdì 14 febbraio, saranno disponibili anche gli annulli speciali.