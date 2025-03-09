CATANIA: ABBANDONA RIFIUTI CON UN'AUTO SENZA ASSICURAZIONE, FUGGE ALLA VISTA DELLA POLIZIA MA TORNA SUL POSTO. MULTA DA 1.630 EURO E VEICOLO SEQUESTRATO

Nel corso di un’attività di controllo del territorio, una pattuglia del reparto ambientale della Polizia Locale, ha individuato una persona intenta ad abbandonare numerosi sacchi di rifiuti di varia t...

Nel corso di un’attività di controllo del territorio, una pattuglia del reparto ambientale della Polizia Locale, ha individuato una persona intenta ad abbandonare numerosi sacchi di rifiuti di varia tipologia in piazza delle Universiadi. Alla vista degli agenti, il soggetto si è allontanato rapidamente, nel tentativo di eludere eventuali controlli.

Senza destare sospetti, gli operatori hanno seguito l’uomo fino a via Stanislao Mattei, dove lo stesso stava caricando nuovamente il proprio mezzo con altri rifiuti.

L’individuo è quindi ritornato in piazza delle Universiadi per scaricare nuovamente i sacchi, ma questa volta è stato prontamente bloccato dagli agenti con l’auto di servizio.

Nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.630 euro ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono state applicate sanzioni accessorie, tra cui il sequestro penale del veicolo, che è risultato privo di copertura assicurativa e con revisione non effettuata.