Catania, abbandona un materasso davanti al consolato: 25enne denunciato per reato ambientale

n un contesto urbano, lo scarico incontrollato di rifiuti su strade, piazze o nelle vicinanze di cassonetti rappresenta un fenomeno di crescente criticità, non solo sotto il profilo estetico e igienic...

n un contesto urbano, lo scarico incontrollato di rifiuti su strade, piazze o nelle vicinanze di cassonetti rappresenta un fenomeno di crescente criticità, non solo sotto il profilo estetico e igienico, ma soprattutto da quello ambientale e legale. Per arginare tale odioso fenomeno, dall’ottobre 2023, l’abbandono di rifiuti da parte di privati cittadini è stato trasformato in reato penale, e la norma prevede oggi un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi.

Questa modifica ha comportato un salto di qualità nel contrasto all’inciviltà: comportamenti una volta puniti solo con sanzioni amministrative, ora ricevono una risposta di maggiore impatto, coerente con la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

È in tale contesto che si inserisce l’attività svolta dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, i quali hanno denunciato un 25enne, residente a Misterbianco, proprio per abbandono di rifiuti, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

I fatti risalgono al 17 luglio scorso, quando il Console Onorario di Spagna ha rinvenuto un grosso materasso abbandonato all’ingresso di uno dei garage di pertinenza della sede consolare, in via Orfanelli. L’ingombrante rifiuto non solo ha impedito l’accesso al box, creando ovviamente disagio, ma ha rappresentato un gesto di totale disprezzo per il decoro urbano.

I Carabinieri, dunque, hanno avviato le indagini per risalire all’autore di quel gesto e, attraverso l’attenta visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza installati in zona, sono riusciti in tempi rapidissimi a ricostruire l’accaduto. Le immagini, infatti, hanno ripreso chiaramente un individuo che, a bordo di un vecchio “Piaggio Ape”, trasportava il materasso per poi abbandonarlo, con un atto incivile e irresponsabile, dinanzi al cancello del garage consolare.

Grazie alla sinergia operativa tra le varie componenti dell’Arma e alla tempestività investigativa dei militari, è stato possibile risalire con certezza all’identità del conducente e autore materiale del gesto che, pertanto, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato per il reato di abbandono illecito di rifiuti su suolo pubblico, ai sensi dell’art. 255 del D. Lgs. 152/2006.