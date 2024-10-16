CATANIA, ABUSI SU MINORI: IL PM CHIEDE LA CONDANNA A SEDICI ANNI PER IL “SANTONE” PIERO ALFIO CAPUANA

Sedici anni di reclusione per il 'santone' Piero Alfio Capuana, 79enne, accusato di abusi sessuali su minorenni consumati in una comunità di ispirazione cattolica.E' la richiesta di condanna avanzata...

E' la richiesta di condanna avanzata dal Pm Agata Consoli al Tribunale di Catania a conclusione della requisitoria del processo istruito sull'inchiesta '12 apostoli'.

L'accusa ha chiesto anche la condanna per tre presunte fiancheggiatrici dell'uomo: 15 anni per Fabiola Raciti e 14 anni ciascuno per Katia Concetta Scarpignato, e Rosaria Giuffrida.

Secondo la Procura di Catania gli abusi erano presentati come atti di purificazione compiuti da un 'arcangelo' reincarnato, plagiando le ragazze. Tra le parti civili che si sono costituite nel processo c'è anche la diocesi di Acireale.

La prossima udienza si terrà il 10 dicembre.