CATANIA: Aggredì un anziano per rapinarlo, oltre un anno di carcere
CATANIA: Aggredì un anziano per rapinarlo
A cura di Redazione
13 febbraio 2018 15:04
I carabinieri della Stazione di Catania Librino hanno arrestato il 45enne catanese Sebastiano Desi, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania.
Il 21 gennaio del 2017, aiutato da un complice riuscito a fuggire, aveva scaraventato a terra un anziano in Viale Mario Rapisardi per sottrargli il borsello contenente denaro ed effetti personali.
Giudicato colpevole di rapina in concorso è stato condannato ad una pena equivalente a un anno e tre mesi di reclusione che dovrà espiare in regime di detenzione domiciliare.