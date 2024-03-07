CATANIA. AGGREDISCE E MINACCIA CON UN COLTELLO LA MADRE E IL FRATELLO, 21 ENNE IN LIBERTÀ VIGILATA

I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”, hanno dato esecuzione ad una misura di sicurezza della libertà vigilata, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di una ragazza di 21 anni, ritenu...

I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”, hanno dato esecuzione ad una misura di sicurezza della libertà vigilata, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di una ragazza di 21 anni, ritenuta socialmente pericolosa.

Nello specifico, la giovane, indagata per il reato di maltrattamenti in famiglia, in diverse occasioni ha infatti assunto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del fratello e, in particolare, della madre, che vive ormai in uno stato di totale soggezione. Più di una volta, la 21enne, l’ha percossa e minacciata di morte, anche con un coltello da cucina.

La ragazza che da giorni ha abbandonato la propria abitazione di residenza, nel primo pomeriggio di ieri, è stata rintracciata dagli agenti del Commissariato che l’hanno riconosciuta mentre passeggiava a piedi in prossimità del parco Falcone. Alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga ma è stata subito raggiunta e bloccata.

Accompagnata in Commissariato, per gli adempimenti di rito, la donna è stata accompagnata presso la Comunità Terapeutica Assistita in cui dovrà scontare la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di 6 mesi.