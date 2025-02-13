CATANIA. AGGREDISCE I POLIZIOTTI E PROVA A FUGGIRE CON LA DROGA NEGLI SLIP: SPACCIATORE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

È stato sorpreso, in auto, con la droga nascosta negli slip. La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 31 anni, noto spacciatore del quartiere San Giorgio.In virtù del suo lungo curriculum crimi...

In virtù del suo lungo curriculum criminale in materia di stupefacenti, gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania l’hanno subito riconosciuto nei pressi del Faro Biscari, durante il pattugliamento della zona.

Una volta sceso dall’auto, l’uomo si è mostrato particolarmente nervoso e poco collaborativo e, alla richiesta di fornire i documenti, ha sferrato due pugni al petto ad uno dei due poliziotti per poi fuggire. Il poliziotto colpito si è prontamente ripreso e ha inseguito il 31enne che, durante la fuga, ha tirato fuori dagli slip un sacchetto per poi lanciarlo a terra. Negli stessi attimi, un’altra volante è intervenuta in ausilio dei colleghi, recuperando il sacchetto che, al suo interno, conteneva 31 involucri di cocaina e crack.

L’uomo ha continuato a correre per circa un chilometro sempre inseguito dai poliziotti che non l’hanno mai perso di vista, fino a quando il 31enne è stato raggiunto e fermato definitivamente.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso della somma in denaro di 470 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo spacciatore è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del PM, il 31enne è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al GIP.