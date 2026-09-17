Catania, aggredisce la convivente in casa: lei finisce al pronto soccorso, 51enne arrestato

L’uomo è stato rintracciato dalla Polizia in viale Biagio Pecorino e arrestato per maltrattamenti in famiglia

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 51 anni ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti della convivente.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra volanti, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente la donna al culmine di una lite, avvenuta all’interno della loro abitazione. Per le ferite riportate, la donna si è recata al pronto soccorso dell’Ospedale San Marco per ricevere le cure del caso. Con lei anche il convivente che sarebbe rimasto nei corridoi della struttura sanitaria fino all’arrivo dei poliziotti, nel frattempo giunti in ospedale a seguito della richiesta d’aiuto della stessa donna.

Agli agenti della Questura la donna ha riferito di essere stata brutalmente aggredita in casa dal 51enne, che l’avrebbe afferrata dai capelli per poi scaraventarla a terra, colpendola con pugni alle braccia e alla schiena.

Sono stati acquisiti anche degli elementi utili per poter avviare le ricerche dell’uomo, che è stato notato in viale Biagio Pecorino. I poliziotti lo hanno fermato, identificato e accompagnato negli uffici di Polizia dove, al termine degli adempimenti di rito e dopo la formalizzazione della denuncia da parte della donna, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania, l’uomo è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.