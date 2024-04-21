CATANIA. AGGREDISCE LA FIDANZATA E POI ROMPE IL NASO AL POLIZIOTTO INTERVENUTO

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in piazza Europa, insieme al personale del 118, a seguito di una...

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio gli agenti della Squadra Volante della Questura di Catania sono intervenuti in piazza Europa, insieme al personale del 118, a seguito di una chiamata pervenuta al numero 112NUE da parte di una donna che ha raccontato di trovarsi all’interno della propria vettura e di essere stata picchiata, con calci e pugni, dal fidanzato.

Giunti con tempestività sul posto, gli agenti hanno individuato la ragazza mentre altri equipaggi si sono recati presso la residenza del fidanzato, dove è stato rintracciato.

L’uomo, un 27enne catanese, alla vista degli operatori è andato in escandescenza, iniziando a sputare e opponendo una strenua resistenza, fino a colpire con un pugno in pieno volto uno degli agenti. Il poliziotto è stato accompagnato presso il pronto soccorso, dove è stata riscontrata la frattura delle ossa del setto nasale.

Il giovane, seppur con difficoltà, è stato bloccato e messo in sicurezza. Alla luce di quanto accaduto è stato tratto in arresto per il reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel frattempo, la ragazza, vittima delle violenze, è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso. Una volta formalizzata la denuncia, il 27enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni e minacce.