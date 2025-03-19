Catania, aggrediscono un connazionale per un proventi di una partita di droga: arrestati due tunisini

Nei giorni scorsi due uomini di nazionalità tunisina, entrambi di 39 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a seguito di una brutale aggressione nei confronti di un loro connazionale di 20...

Nei giorni scorsi due uomini di nazionalità tunisina, entrambi di 39 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a seguito di una brutale aggressione nei confronti di un loro connazionale di 20 anni, colpevole di non aver consegnato una somma di denaro come corrispettivo per una partita di droga vendutagli.

Dopo averlo minacciato verbalmente, i due l’avrebbero picchiato, procurandogli una ferita alla testa dalla quale il giovane ha perso molto sangue. La furiosa lite è stata sedata grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, impegnati, proprio in quei momenti, in via Pistone, nel corso di una consueta attività di controllo del territorio.

Gli agenti hanno visto i tre strattonarsi e urlare tra loro, notando proprio il 20enne con una ferita alla testa, mentre gli altri due presentavano lividi su diverse parti del corpo. Per tale motivo si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza per prestare le prime cure.

Il 20enne ha raccontato ai poliziotti che i suoi connazionali l’avrebbero aggredito con un tondino in ferro alla testa e con una pietra per essersi rifiutato di consegnare del denaro per una partita di droga. Durante la colluttazione, i due avrebbero rubato anche il suo cellulare.

Sottoposti a controllo, uno dei due aggressori è stato trovato in possesso di un coltello dalla lama di circa 10 centimetri, che nascondeva in tasca.

Al termine dell’attività, gli agenti della squadra volanti hanno arrestato i due soggetti per rapina in concorso e hanno denunciato uno dei due per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Sentito il PM di turno, entrambi sono stati condotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice.