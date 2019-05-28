Catania. Agli arresti domiciliari passeggiava tranquillamente in città. Arrestato.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, ieri mattina nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto il pregiudicato 38enne catanese PA...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, ieri mattina nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno tratto in arresto il pregiudicato 38enne catanese PACINI Santo per evasione.

L’uomo, in atto sottoposto misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato riconosciuto dai militari operanti mentre passeggiava in via Testulla in violazione del regime a cui era sottoposto.

Dopo le formalità di rito il PACINI veniva associato alla locale casa circondariale "Piazza Lanza" a disposizione A.G...

Nel corso dello stesso servizio veniva altresì deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il pregiudicato 27enne catanese I.G. poiché nel corso di una perquisizione personale e domiciliare veniva trovato in possesso di 5 involucri contenenti sostanza stupefacente tipo “marijuana” peso complessivo lordo gr. 10, una bilancia di precisione, del materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e un’agenda con appunti riguardanti il flusso di denaro in entrata e uscita.