CATANIA. AGLI ARRESTI DOMICILIARI, RUBAVA GENERI ALIMENTARI AL DECÒ. ARRESTATO.
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 46enne catanese S.S. responsabile di evasione e furto aggravato.I militari, a seguito di una segnalazione al...
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 46enne catanese S.S. responsabile di evasione e furto aggravato.
I militari, a seguito di una segnalazione al 112, sorprendevano l’uomo all’interno del Supermercato Decò di Viale Grimaldi dopo che si era impossessato di alcuni generi alimentari per un importo di 100 euro dopo aver tolto l’antitaccheggio degli stessi.
Nel corso degli accertamenti si appurava che il ladro era anche sottoposto alla misura degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Siracusa per reati contro il patrimonio.
L’A.G. etnea disponeva la risottoposizione agli arresti domiciliari dell’uomo per il reato di evasione.