CATANIA, AL MARE PER FESTEGGIARE LA FINE DELLA SCUOLA: 16ENNE CADE VIOLENTEMENTE SUGLI SCOGLI

Un sedicenne che aveva deciso di festeggiare la fine dell'anno scolastico, e l'arrivo delle alte temperature, con una gita sul lungomare è caduto ha sbattuto violentemente contro gli scogli vicino al lido Bellatrix, al confine tra Catania e Aci Castello.

Non è chiaro se stesse cercando di tuffarsi a mare.

Il ragazzo era in compagnia di altri coetanei che hanno dato l'allarme. I soccorritori hanno prestato le prime cura, il 16enne sta per essere trasferito nel vicino pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro Le condizioni di salute saranno valutare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, personale del 118 e poliziotti delle Volanti della Questura.