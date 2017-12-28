CATANIA: Al via le domande per l'assunzione di trenta vigili urbani

Un bando per l'assunzione a tempo determinato di trenta Vigili urbani sara' pubblicato domani, sia sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, sia sul sito istituzionale del Comune di Catania. L'assunzione riguarda un periodo di cinque mesi. Grazie a una convenzione con il Formez, societa' del Dipartimento della Funzione pubblica specializzata nelle procedure di selezione, per partecipare bastera' collegarsi a partire dal 30 dicembre 2018 all'area riservata al Bando nel sito del Comune e compilare on line la domanda.

Nel bando, curato dalla Direzione Personale e dalla Direzione generale, si sottolinea come tra i requisiti per la partecipazione ci siano il diploma di scuola media superiore e un limite massimo di eta' di trent'anni compiuti, con una deroga nel caso si sia prestato servizio militare.

I fondi per il pagamento degli stipendi dei trenta vigili per cinque mesi sono ricavati dai proventi delle multe, cosi' come previsto dal Codice della strada.

Il costo della procedura di selezione, invece, si prevede sara' coperto dal contributo di partecipazione previsto dalla legge Madia.

Poiche' si prevede un alto numero di domande, e' prevista una procedura di preselezione con quiz attitudinali.

I Vigili dovrebbero entrare in servizio entro la prossima primavera.

L'ultimo concorso per Vigili urbani del Comune di Catania risale al 2004 e furono presentate circa ventimila domande.