Catania, al via nella notte i lavori sulla Sopraelevata: rifacimento asfalto sull’Asse dei Servizi
Catania, al via nella notte i lavori sulla Sopraelevata: rifacimento asfalto sull’Asse dei Servizi
A partire dalle prime ore notturne di martedì 7 aprile e in prosecuzione nella mattinata della stessa giornata, prenderanno avvio i lavori di rifacimento del manto stradale della Sopraelevata, carreggiata nord, dell’Asse dei Servizi. Gli interventi interesseranno in particolare il tratto compreso tra la rotatoria del Faro Biscari in direzione aeroporto, per un’estensione superiore a un chilometro.
Le attività, che per decisione del sindaco Trantino si svolgeranno in continuità tra le ore notturne e quelle mattutine per più giorni consecutivi, prevedono la completa scarifica del vecchio asfalto, la successiva bitumazione con pavimentazione a sedime drenante, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la sistemazione delle caditoie e il ripristino di alcuni tratti delle barriere stradali danneggiate.
Gli interventi proseguiranno, con le medesime modalità, anche lungo la carreggiata sud della stessa tratta, al fine di garantire un complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e percorribilità dell’arteria che nei giorni dei lavori verrà comunque garantita con il restringimento delle carreggiate interessate.
L’intero programma dei lavori è finanziato con fondi comunitari nell’ambito del Pon Metro Plus e Città Medie Sud 2021 2027.