CATANIA. AL VIA 'RISCALDA LA NOTTE', RACCOLTA COPERTE PER PERSONE SENZA DIMORA

Fino a martedì 1 novembre torna “Ri-scalda la notte”, l’iniziativa promossa da IKEA Catania che invita l’intera comunità a raccogliere coperte, trapunte e piumoni da destinare alle persone senza dimo...

Fino a martedì 1 novembre torna “Ri-scalda la notte”, l’iniziativa promossa da IKEA Catania che invita l’intera comunità a raccogliere coperte, trapunte e piumoni da destinare alle persone senza dimora.

Coperte e trapunte non più utilizzate potranno infatti aiutare a riscaldare la notte di chi non può contare sul calore di una casa o di un luogo sicuro per ripararsi dal freddo, grazie alla collaborazione con le associazioni locali impegnate a donare supporto alle persone che ne hanno bisogno.

IKEA Ancona ospiterà i volontari dell’associazione che raccoglieranno questi prodotti usati e in buone condizioni e che saranno poi distribuiti alle persone bisognose.

Per ogni prodotto donato dai soci Family, sarà riconosciuto un buono da 5 euro spendibile dal 15 novembre 2022 a 31 gennaio 2023 presso tutti i negozi IKEA Italia.

Grazie a “Ri-scalda la notte”, dal 2011 ad oggi, IKEA Italia ha raccolto e donato migliaia di coperte e trapunte: un’iniziativa concreta a sostegno di tutte quelle associazioni che lavorano ogni giorno sul territorio occupandosi di coloro che vivono situazioni di fragilità.