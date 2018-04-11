CATANIA: Al via una raccolta fondi per aiutare le famiglie dei vigili del fuoco

L’associazione Vigili del fuoco di Catania ha lanciato una raccolta fondi a sostegno delle famiglie dei quattro vigili del fuoco coinvolti lo scorso 20 marzo nell’esplosione di una palazzina in via Ga...

L’associazione Vigili del fuoco di Catania ha lanciato una raccolta fondi a sostegno delle famiglie dei quattro vigili del fuoco coinvolti lo scorso 20 marzo nell’esplosione di una palazzina in via Garibaldi. Una tragedia in cui hanno perso la vita Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico e altri due, Marcello Tavormina e Giuseppe Cannavò, sono rimasti gravemente feriti.

Parte dei soldi raccolti saranno devoluti per contribuire alle spese legali del Capo Squadra Marcello Tavormina, indagato come atto dovuto dalla Procura di Catania.

Resta ancora ricoverato nell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, Giuseppe Cannavò, sposato e con tre figli, che probabilmente dovrà affrontare un percorso riabilitativo.

Le donazioni si possono effettuare al seguente conto corrente: Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale Sezione Provinciale di Catania, iban: IT32 E031 2716 9010 0000 0095115 della Banca Unipol con la motivazione: “Sottoscrizione a favore dei Vigili dei Fuoco feriti e delle famiglie delle vittime della tragedia di Via Garibaldi di Catania del 20/03/2018”.