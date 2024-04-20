CATANIA. ALLA GUIDA DELLO SCOOTER CON LA DROGA NELLA BIANCHERIA INTIMA, ARRESTATO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne catanese colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nel corso delle attività finalizzate a contenere e...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 39enne catanese colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso delle attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, il personale della IV Sezione Investigativa Criminalità Diffusa (Falchi) ha proceduto al controllo su strada di uno scooter, condotto dal 39enne, che è apparso sin da subito sospetto. Nel corso delle verifiche, percependo evidenti segnali di nervosismo da parte del conducente, i poliziotti hanno appurato che all’interno della biancheria intima deteneva 10 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso di circa 8 grammi e la somma di 275 euro.

In considerazione di quanto accertato, gli operatori hanno anche eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo che ha dato esito positivo. È stato infatti rinvenuto un significativo quantitativo di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 120 grammi, in parte suddivisa in dosi ed in parte ancora da frazionare, oltre alla somma di 1.000 euro, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura.

In ragione di quanto accertato, l’uomo è stato tratto in arresto. Al termine delle formalità di rito, d’intesa con il P.M. di turno, è stato tradotto in carcere, a disposizione dell’A.G. procedente che nei giorni successivi ha convalidato la misura pre-cautelare.