Su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Catania, la Polizia di Stato ha tratto in arresto: MIANO Sebastiano (cl.1994), pregiudicato, latitante, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso in data 28.9.2018 dalla medesima Procura, dovendo espiare la pena complessiva di anni 1, mesi 8 e giorni 10 di reclusione per i reati di evasione e resistenza a P.U.

CATANIA: ALLA VISTA DEI POLIZIOTTI TENTA LA FUGA CALANDOSI DA UN BALCONE MA VIENE ARRESTATO

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania e condotte dalla Squadra Mobile – Squadra “Catturandi”, MIANO Sebastiano è stato rintracciato presso un’abitazione sita nel rione cittadino Pigno. Il predetto, alla vista degli agenti della Catturandi, al fine di sottrarsi all’arresto, ha tentato invano la fuga, cercando di calarsi da un balcone dell’appartamento sito al terzo piano, ma è stato prontamente bloccato.

Espletate le formalità di rito, il predetto è stato associato presso l’I.P.M. di Catania – Bicocca.