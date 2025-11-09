CATANIA. Ambulatorio abusivo in abitazione: denunciato studente di Medicina, sequestrati botulino e acido ialuronico

Aveva realizzato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica in una civile abitazione, dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino e acido ialuronico. Un giovane della provincia catan...

Aveva realizzato un vero e proprio ambulatorio di medicina estetica in una civile abitazione, dove eseguiva trattamenti estetici a base di botulino e acido ialuronico. Un giovane della provincia catanese, studente fuori corso di Medicina, è stato denunciato questa mattina dai Carabinieri del NAS di Catania.

I militari, nel corso delle attività di indagine e controllo volte a garantire la sicurezza e la salute pubblica, che include anche la lotta all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, hanno individuato, all’interno di una civile abitazione, un vero e proprio centro di medicina estetica totalmente sprovvisto di qualsiasi autorizzazione.

In seguito alla perquisizione domiciliare, disposta dall’autorità giudiziaria etnea, i militari dell’Arma hanno rinvenuto confezioni ancora integre di botulino e acido ialuronico, dispositivi medici di varia tipologia (aghi, cannule, bende, etc.) e, nella spazzatura, i medicinali già inoculati.

Inoltre, molti dei farmaci utilizzati sono risultati di produzione estera e privi dell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia Italiana del Farmaco.

Nel corso della perquisizione, sono state anche trovate le schede pazienti dove erano state annotate le generalità dei clienti, i trattamenti eseguiti o da eseguire e il tariffario applicato, grazie alle quali è stato possibile ricostruire il giro d’affari – di oltre 75.000 euro – relativo al solo primo quadrimestre del 2025.

Lo studente di Medicina, che in realtà era in possesso di una partita IVA per esercizio di commercio ambulante, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione di medico estetico, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

In relazione a questo intervento operato dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri di Catania, le persone denunciate all’autorità giudiziaria sono da ritenersi presunte innocenti fino all’eventuale, definitivo accertamento della loro colpevolezza nella successiva sede processuale.