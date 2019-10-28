CATANIA. ANCORA DUE “FOLLETTI” ARRESTATI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno arrestato il 24enne Pasquale LICANDRO ed il 27enne Federico MALVUCCIO, quest’ultimo già sottoposto all’affidamento in...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno arrestato il 24enne Pasquale LICANDRO ed il 27enne Federico MALVUCCIO, quest’ultimo già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, entrambi catanesi, nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, nel corso di uno dei tanti controlli dinamici effettuati nel quartiere di Librino per il contrasto alla vendita di droga, hanno notato i due aggirarsi in viale S.Teodoro e intrattenersi brevemente con alcuni giovani che, dopo un breve colloquio, si allontanavano immediatamente.

In particolare il servizio di osservazione ha consentito di accertare che i due agivano con compiti suddivisi: il MALVUCCIO fungeva da vedetta qualora fossero sopraggiunte pattuglie delle forze dell’ordine, nonché si occupava “dell’accettazione del cliente” e del suo successivo indirizzo al complice, mentre il LICANDRO si occupava materialmente della cessione della droga che nascondeva in un buco ricavato in un muro.

Accertato ciò gli operanti hanno provveduto a fermare i predetti sottoponendoli ad una perquisizione a seguito della quale, nella feritoia ricavata nel muro, venivano rinvenuti 50 grammi di marijuana e 2 di cocaina, già suddivisi in dosi, nonché la somma di 70 euro ritenuta illecito provento dello spaccio.

I due sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.